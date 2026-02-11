Es sah eigentlich ganz gut aus für die Gerresheimer-Aktie. Nach einem anderthalb Jahre andauernden massiven Kursrückgang konnte sich das Papier des Spezialverpackungsherstellers in den letzten Wochen bei knapp über 25 € stabilisieren. Doch am Mittwochmorgen bricht die Aktie erneut um über -30% ein. Was ist da bloß los und was sollten Anleger jetzt machen? Bilanzierungsfehler und Abschlussverschiebung Es ist das eingetreten, wovor sich die Börse am ...Den vollständigen Artikel lesen ...
