Die Commerzbank hat gestern Vorab-Zahlen für 2025 bekannt gegeben und heute mit Details nachgelegt. Die Prognose für 2026 steigt in mehreren Bereichen und Anleger können sich über eine höhere Dividende freuen. Die Aktie verliert nun indes deutlich. Das sind die Hintergründe.Der Nettogewinn für 2025 fiel mit 2,63 Milliarden Euro zwar nicht so hoch aus wie der Rekord vom Vorjahr. Das lag aber vor allem am Abbau von rund 3.900 Stellen, die teilweise in Niedriglohnländer wieder aufgebaut werden sollen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
