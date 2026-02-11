Neue Analystenstimmen sorgen für Bewegung bei der BASF-Aktie: Goldman Sachs hebt das Kursziel deutlich an. Kann sich der Chemiekonzern operativ stabilisieren? Charttechnisch kommt es jetzt vor allem auf eine Marke an. Die Aktie von BASF steht diese Woche im Fokus der Anlagen. Nach den vorläufigen Zahlen für 2025 zeigen sich erste Häuser wieder optimistischer für den Chemieriesen - allen voran Goldman Sachs liefert eine markante Kurszielerhöhung. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 BÖRSE ONLINE