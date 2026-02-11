Der Dax hat sich vor der Veröffentlichung des US-Arbeitsmarktberichts für Januar im Bereich von 24.900 Punkten positioniert. Setzt der Bericht die notwendigen Impulse, den Dax über die 25.000er Marke zu schicken? In Kürze (nach Redaktionsschluss) wird man mehr wissen. Die Veröffentlichung des US-Arbeitsmarktberichts stellt unter konjunkturellen Aspekten ohne Zweifel einen Höhepunkt dieser Handelswoche dar. Zurücklehnen sollte man sich auch danach ...Den vollständigen Artikel lesen ...
