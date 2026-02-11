EQS Stimmrechtsmitteilung: thyssenkrupp AG

thyssenkrupp AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung



11.02.2026 / 14:25 CET/CEST

Stimmrechtsmitteilung



1. Angaben zum Emittenten Name: thyssenkrupp AG Straße, Hausnr.: thyssenkrupp Allee 1 PLZ: 45143 Ort: Essen

Deutschland Legal Entity Identifier (LEI): 549300UDG16DOYUPR330

2. Grund der Mitteilung X Erwerb bzw. Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten Erwerb bzw. Veräußerung von Instrumenten Änderung der Gesamtzahl der Stimmrechte Sonstiger Grund:



3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen Juristische Person: Amundi S.A.

Registrierter Sitz, Staat: Paris, Frankreich

4. Namen der Aktionäre

mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.



5. Datum der Schwellenberührung: 09.02.2026

6. Gesamtstimmrechtsanteile Anteil Stimmrechte

(Summe 7.a.) Anteil Instrumente

(Summe 7.b.1.+ 7.b.2.) Summe Anteile

(Summe 7.a. + 7.b.) Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG neu 3,03 % 0,00 % 3,03 % 622531741 letzte Mitteilung 2,21 % 0,00 % 2,21 % /

7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen

a. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG) ISIN absolut in % direkt

(§ 33 WpHG) zugerechnet

(§ 34 WpHG) direkt

(§ 33 WpHG) zugerechnet

(§ 34 WpHG) DE0007500001 0 18880767 0 % 3,03 % Summe 18880767 3,03 %

b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG Art des Instruments Fälligkeit / Verfall Ausübungszeitraum / Laufzeit Stimmrechte absolut Stimmrechte in % 0 0 % Summe 0 0 %

b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG Art des Instruments Fälligkeit / Verfall Ausübungszeitraum / Laufzeit Barausgleich oder physische Abwicklung Stimmrechte absolut Stimmrechte in % 0 0 % Summe 0 0 %

8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen

Mitteilungspflichtiger (3.) wird weder beherrscht noch beherrscht Mitteilungspflichtiger andere Unternehmen, die Stimmrechte des Emittenten (1.) halten oder denen Stimmrechte des Emittenten zugerechnet werden. X Vollständige Kette der Tochterunternehmen, beginnend mit der obersten beherrschenden Person oder dem obersten beherrschenden Unternehmen:

Unternehmen Stimmrechte in %, wenn 3% oder höher Instrumente in %, wenn 5% oder höher Summe in %, wenn 5% oder höher Amundi S.A. % % % Amundi Asset Management S.A.S. % % % - % % % Amundi S.A. % % % Amundi Asset Management S.A.S. % % % Amundi Deutschland GmbH % % % - % % % Amundi S.A. % % % CPR Asset Management S.A. % % % - % % % Amundi S.A. % % % Societe Generale Gestion % % % - % % % Amundi S.A. % % % Amundi Asset Management S.A.S. % % % Amundi SGR SpA. % % % - % % % Amundi S.A. % % % Amundi Asset Management S.A.S. % % % Amundi Austria GmbH % % % - % % % Amundi S.A. % % % Amundi Asset Management S.A.S. % % % Amundi Singapore Ltd. % % %

9. Bei Vollmacht gemäß § 34 Abs. 3 WpHG

(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)



Datum der Hauptversammlung:

Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:

Anteil Stimmrechte Anteil Instrumente Summe Anteile % % %

10. Sonstige Informationen:



Datum

11.02.2026





