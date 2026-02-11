Pittsburgh/Chicago - Der US-Nahrungsmittelkonzern Kraft Heinz legt nur wenige Wochen nach dem Amtsantritt von Chef Steve Cahillane überraschend seine Pläne für eine Aufspaltung vorerst auf Eis. «Meine oberste Priorität ist es, das Unternehmen wieder zu profitablem Wachstum zurückzuführen», sagte der Manager am Mittwoch anlässlich der Zahlenvorlage für 2025. Dazu brauche es derzeit alle Ressourcen, sagte Cahillane weiter. «Daher halten wir es für ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab