Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - 11 février 2026) - La Bourse de Toronto, la Bourse de croissance TSX, la Bourse Alpha TSX et la Bourse de Montréal seront fermées le lundi 16 février 2026 à l'occasion du congé du jour de la Famille.

Les bourses rouvriront et la négociation reprendra selon les heures normales le mardi 17 février 2026.

À propos du Groupe TMX (TSX: X)

Le Groupe TMX exploite des marchés mondiaux. Il met au point des solutions d'analyse et bâtit des communautés numériques qui appuient le financement, la croissance et la réussite des entreprises, des négociateurs et des investisseurs. Les principales activités du Groupe TMX comprennent la Bourse de Toronto, la Bourse de croissance TSX, la Bourse Alpha TSX, La Caisse canadienne de dépôt de valeurs, la Bourse de Montréal, la Corporation canadienne de compensation de produits dérivés, Compagnie Trust TSX, TMX Trayport, TMX Datalinx, TMX VettaFi et TMX Newsfile, qui offrent des marchés d'inscription, des marchés de négociation, des mécanismes de compensation, des services de dépôt, des solutions technologiques, des produits d'information et d'autres services à la communauté financière mondiale. Le Groupe TMX a son siège social à Toronto et différents bureaux en Amérique du Nord (Montréal, Calgary, Vancouver et New York) ainsi que dans des marchés internationaux clés, dont Londres, Singapour et Vienne. Pour en savoir plus sur le Groupe TMX, visitez le www.tmx.com. Suivez le Groupe TMX sur le réseau X: @TMXGroup.

Pour consulter la version originale de ce communiqué de presse, visitez le https://www.newsfilecorp.com/release/283421

Source: TMX Group Limited