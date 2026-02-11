RTL AKTIE | Analyse und Einschätzung für Investoren

Im Aktien Marathon analysieren und bewerten wir wöchentlich ausgewählte Aktien mit klarem Fokus auf die langfristige Perspektive. Kurz- und mittelfristige Schwankungen stehen nicht im Vordergrund. Stattdessen basiert jede Analyse auf einer fundierten Auswertung betriebswirtschaftlicher Kennzahlen sowie einer Projektion der Unternehmensentwicklung bis 2029/2030.

Die hier vorgestellte RTL Prognose richtet sich insbesondere an langfristig orientierte Anleger, die ihre eigene Markteinschätzung mit einer strukturierten Fundamentalanalyse abgleichen möchten.

- RTL WKN: 861149 - ISIN: LU0061462528 - Symbol: RGLXF - Kürzel: RRTL

? Drei Key Takeaways

Chartbild bleibt bullisch: Sowohl im Wochen- als auch im Tageschart wirkt die RTL Aktie technisch stabil, solange sie über den relevanten gleitenden Durchschnitten (v. a. SMA200) notiert.

Kursziele nach oben definiert: Bei anhaltender Stärke liegen mögliche Anlaufziele bei 39,40 EUR und übergeordnet bei 49,56 EUR .

Fundamental günstig, aber strukturelle Risiken: RTL ist profitabel und bewertet mit einem KGV unter 10 attraktiv, steht jedoch durch den Wandel vom linearen TV hin zu Streaming weiter unter Investitions- und Wettbewerbsdruck.

RTL Prognose - Aktien Check

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 11.02.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Chartanalyse der RTL Aktie im Wochenchart

Im Wochenchart zeigt sich, dass die RTL Aktie seit dem Hoch im Jahr 2023 sukzessive korrigierte. Erst im November 2024 konnte ein tragfähiger Boden ausgebildet werden, woraufhin eine Erholungsbewegung einsetzte.

Seit März 2025 bewegt sich die Aktie in einer klar definierten Seitwärtsrange. In den vergangenen Handelswochen näherte sich der Kurs der Oberkante dieser Range.

Wichtige technische Marken:

SMA50: 34,46 EUR

SMA20: 34,68 EUR

SMA200: 34,94 EUR

Die Aktie konnte sich zuletzt an der SMA50 stabilisieren und anschließend über die weiteren gleitenden Durchschnitte steigen. Dadurch hat sich das Wochenchart deutlich aufgehellt.

Bullisches Szenario (Wochenchart)

Solange sich die RTL Aktie per Wochenschluss über der SMA200 hält, bestehen weitere Aufwärtspotenziale. Mögliche Kursziele im Rahmen dieser RTL Prognose:

39,40 EUR

49,56 EUR (übergeordnetes Ziel)

Bärisches Szenario (Wochenchart)

Gewinnmitnahmen könnten den Kurs zurück an die SMA200 führen. Da SMA20, SMA50 und SMA200 eng beieinander verlaufen, entsteht im Bereich um 34,50-35,00 EUR eine solide Unterstützungszone.

Ein nachhaltiger Rückfall unter die SMA50 würde das Chartbild deutlich eintrüben und die aktuelle bullische RTL Prognose in Frage stellen.

Aktuelle Einschätzung Wochenchart: bullisch...

