Palantir Technologies (NASDAQ:PLTR) freut sich, die Verlängerung seiner Zusammenarbeit mit Airbus durch einen mehrjährigen Vertrag bekannt zu geben, der eine Partnerschaft bestätigt, die seit über einem Jahrzehnt Innovationen in der Luft- und Raumfahrtindustrie vorantreibt. Im Rahmen dieses verlängerten Vertrags wird Airbus weiterhin auf Palantir für Skywise, seine offene Datenplattform für die Zivilluftfahrt, vertrauen.

Die Skywise-Plattform verbessert das Design von Flugzeugen und Ausrüstung und ermöglicht eine höhere Effizienz, Sicherheit und Nachhaltigkeit bei der Produktion von Zivilflugzeugen im gesamten industriellen Umfeld von Airbus. Darüber hinaus verbessert sie die Leistungsfähigkeit des Flugbetriebs, indem sie technische und betriebliche Daten aus dem Flugbetrieb in einer analytisch reichhaltigen Umgebung zusammenführt, sodass Fluggesellschaften ihre wichtigsten Herausforderungen angehen können.

Dieses erneute Engagement kommt zu einem entscheidenden Zeitpunkt, da die Luft- und Raumfahrtbranche mit Anforderungen hinsichtlich Innovation, Agilität und Wettbewerbsfähigkeit konfrontiert ist. Im Rahmen dieser erneuerten Zusammenarbeit wird Palantir Airbus und seinen Kunden weiterhin Zugang zu modernster, skalierbarer Technologie bieten und dabei die höchsten Standards in Bezug auf Sicherheit, Vertraulichkeit und Datenverwaltung einhalten.

In Übereinstimmung mit den Anforderungen von Airbus ermöglicht diese Partnerschaft eine nahtlose Migration zu souveränen Cloud-Umgebungen und bietet Airbus die Flexibilität, sich ändernde regulatorische und betriebliche Anforderungen zu erfüllen.

Seit 2015 arbeitet das Team von Palantir in Frankreich mit Airbus zusammen, um die Skywise-Plattform bereitzustellen und weiterzuentwickeln, die die Planung, das Lieferkettenmanagement, den Flugbetrieb und die Flugzeugproduktion unterstützt. Heute vertrauen mehr als 50.000 Nutzer bei ihren täglichen Abläufen auf die Skywise-Plattform. Josh Harris, Executive Vice President bei Palantir, äußerte sich wie folgt: "Die mehrjährige Verlängerung ist ein Beweis für die kühne Vision, die wir mit Airbus teilen die Rolle der Technologie in der zivilen Luftfahrt neu zu definieren. Gemeinsam werden wir weiterhin sichere, KI-gestützte Funktionen mit mehreren LLMs bereitstellen, die die Betriebsleistung von der Fertigung und Lieferkette bis hin zur Wartung und zum Flugbetrieb verbessern."

