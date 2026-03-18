Palantir: Kooperation mit Nvidia, Tencent: Solide Zahlen & Commerzbank: Höheres Angebot kommt
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|Commerzbank, DZ Bank und Nexi testen gemeinsam mit Visa das Bezahlen per KI-Agent
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|Nach zähem Ringen kündigt UniCredit ein Übernahmeangebot für die Commerzbank an, muss aber weiter mit Widerstand rechnen
|Bereits im September 2024 stieg UniCredit im großen Stil bei der Commerzbank ein, als vom Bund verkaufte Anteile recht überraschend aufgekauft wurden. Seither macht die italienische Bank keinen Hehl...
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|Commerzbank-CEO zeigt sich von UniCredit-Offerte unbeeindruckt
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|Machtkampf um deutsche Bank: Unicredit will "Patt-Situation" bei Commerzbank überwinden
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|Palantir: Kooperation mit Nvidia, Tencent: Solide Zahlen & Commerzbank: Höheres Angebot kommt
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|Billionaire Stanley Druckenmiller, After Dropping Nvidia and Palantir in Recent Years, Just Made Another Striking AI Move. Should You Follow?
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|Billionaire Chase Coleman Has 20% of His Portfolio Invested in 2 Brilliant AI Stocks (Hint: Not Palantir)
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|Tencent-Aktie: Warum so lethargisch?
|Die Tencent-Aktie rührt sich am Mittwochmorgen nicht vom Fleck. Haben die Zahlen für das letzte Quartal und Jahr denn keine Überraschung gebracht und ist das Papier des chinesischen Technologiekonzerns...
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|Tencent überrascht mit Quartalsergebnis
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|NVIDIA CORPORATION
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|PALANTIR TECHNOLOGIES INC
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|TENCENT HOLDINGS LTD
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