RuMaS-Börsentipp zahlt sich aus - Hohe Gewinne für Aktionäre und TraderDie Verbio-Aktie sorgt für Furore: Binnen eines Tages schießt der Kurs nach oben und lässt Anleger jubeln. Auslöser ist eine frische Kaufempfehlung der Deutschen Bank, die das Kursziel nahezu verdoppelt und damit einen wahren Turbo zündet. Wer früh auf den RuMaS-Tipp gesetzt hat, darf sich nicht nur über satte Kursgewinne freuen - auch mit Hebelzertifikaten waren heute außergewöhnliche ...

