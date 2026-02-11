Die Deutsche Börse Group erzielte im Geschäftsjahr 2025 Rekordwerte bei Nettoerlös, EBITDA, Jahresüberschuss und Ergebnis je Aktie. Die Jahresprognose wurde trotz zyklischer Herausforderungen voll erreicht. Nettoerlöse ohne Treasury stiegen um 9 % auf 5,2 Mrd. €, operative Kosten nur um 3 %. Das EBITDA erhöhte sich um 14 % auf 2,7 Mrd. €. Für 2025 wird eine Dividende von 4,20 € (+5 %) je Aktie vorgeschlagen sowie ein Aktienrückkaufprogramm mit 500 ...

