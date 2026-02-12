Am Ende konnte sich die Commerzbank-Aktie gestern mit einem Minus von rund zwei Prozent aus dem Handel retten. Nach der Zahlenvorlage waren es zwischenzeitlich über fünf Prozent Verlust gewesen. Die bisher verfolgte Strategie des Vorstandes, bei der Zahlenpräsentation tief zu stapeln, ging dieses Mal nicht auf. Auch könnte es demnächst zum Showdown mit der UniCredit kommen.Auf den ersten Blick hat der Vorstand 2025 erneut geliefert. Denn der Nettogewinn übertraf die Prognose von 2,5 Milliarden Euro, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär