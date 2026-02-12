NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Thyssenkrupp nach Zahlen zum ersten Geschäftsquartal mit einem Kursziel von 12,50 Euro auf "Hold" belassen. Das operative Ergebnis (bereinigtes Ebit) des Industriekonzerns habe die Konsensschätzung klar übertroffen, schrieb Tommaso Castello am Donnerstag./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 01:50 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2026 / 01:50 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: DE0007500001
