Amsterdam / Chiasso - Der Online-Reiseanbieter Lastminute hat im Geschäftsjahr 2025 den Umsatz gesteigert und operativ auf bereinigter Basis zugelegt. Auf rapportierter Ebene wurde das Ergebnis allerdings durch Sonderkosten belastet. Der Umsatz stieg um 15 Prozent auf 361,1 Millionen Euro, wie das Unternehmen am Donnerstag anhand vorläufiger Zahlen mitteilte. Die definitiven Zahlen publiziert Lastminute am 2. April. Das Unternehmen führt das Umsatzwachstum ...Den vollständigen Artikel lesen ...
