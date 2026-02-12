Momentan befindet sich die Rheinmetall-Aktie in einer Schwächephase und musste deutliche Kursverluste hinnehmen. Am Donnerstag gewinnt sie aktuell leicht und steht bei 1.610 €. Die Ziele des Konzerns könnten mittelfristig den Kurs vervielfachen. Was ist hier zu erwarten? Kurs vervielfacht Die Rheinmetall-Aktie ist einer der größten Gewinner der letzten Jahre. Angetrieben durch den Ukraine-Krieg und die Unzuverlässigkeit der USA unter Trump stieg ...Den vollständigen Artikel lesen ...
