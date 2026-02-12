Gold und Antimon: Explorer untersucht kilometerlange Spur

Anzeige / Werbung

Kalamazoo Resources hat bei seinem Mt-Piper-Goldprojekt in Zentral-Victoria bedeutende Fortschritte gemeldet. Neue Gesteins- und Bodenproben hätten laut Unternehmen eine durchgehende Gold-Antimon-Mineralisierung über mehrere Kilometer bestätigt. Das Management sehe darin einen klaren Hinweis auf das Potenzial für hochgradige Lagerstätten in einer der bekanntesten Goldregionen Australiens.

Kurkuruk bestätigt hochgradige Mineralisierung

Im Bereich des historischen Kurkuruk-Vorkommens habe das Unternehmen über mindestens 670 Meter Streichlänge Gold- und Antimonmineralisierung nachgewiesen. Die besten Proben hätten 3,2 Gramm Gold pro Tonne Gestein sowie 1.428 ppm Antimon und 1.949 ppm Arsen ergeben. 3,2 Gramm pro Tonne bedeuten, dass in einer Tonne Gestein 3,2 Gramm Gold enthalten sind. Solche Gehalte gelten im Tagebau bereits als hochgradig. Die Einheit ppm steht für "parts per million" und entspricht Milligramm pro Kilogramm Gestein. 1.428 ppm Antimon bedeuten somit, dass in einem Kilogramm Gestein 1.428 Milligramm Antimon enthalten sind.



Kurkuruk liege rund sieben Kilometer nord-nordwestlich der historischen Mt-Piper-Mine, die bis in die frühen 1940er Jahre in Betrieb gewesen sei. Bereits frühere Arbeiten hätten erhöhte Gold- und Antimonwerte angezeigt. Die aktuellen Ergebnisse würden diese historischen Hinweise erweitern und bestätigen. Exploration Director Ben Ackerman erklärte, die Resultate würden die Einschätzung des Unternehmens untermauern, dass Mt Piper das Potenzial für hochgradige Gold-Antimon-Systeme in einer etablierten viktorianischen Goldprovinz besitze.