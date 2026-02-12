NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Adyen mit einem Kursziel von zunächst 2225 Euro auf "Buy" belassen. Das Umsatzwachstum im vierten Quartal und auch der Ausblick auf 2026 seien schwächer als erwartet ausgefallen, schrieb Mohammed Moawalla am Donnerstag nach dem Geschäftsbericht. Er erwartet nun eine Korrektur am operativen Ergebniskonsens im niedrigen bis mittleren einstelligen Prozentbereich./ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 07:34 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: NL0012969182
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 07:34 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: NL0012969182
© 2026 dpa-AFX-Analyser