© Foto: Christoph Reichwein/dpaThyssenkrupp veröffentlicht neue Quartalszahlen und rutscht wegen hoher Kosten für die Sanierung des Stahlgeschäfts deutlich tiefer in die roten Zahlen als erwartet.Der Industriekonzern Thyssenkrupp ist mit einem deutlichen Verlust ins neue Geschäftsjahr gestartet. Massive Restrukturierungskosten in der Stahlsparte sowie Abschreibungen im Zuge geplanter Verkäufe haben das Ergebnis schwer belastet. Operativ hingegen konnte das Unternehmen trotz rückläufiger Umsätze zulegen - und übertraf damit die Erwartungen des Marktes. Die Aktie notiert am Donnerstagmorgen über 3 Prozent im Minus bei 11,89 Euro. Nettoverlust von 353 Millionen Euro Im ersten Geschäftsquartal weitete sich der Nettoverlust …Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE