Commerzbank Aktie im Fokus: Jetzt Aktien kaufen trotz Übernahmekampf?

Die Commerzbank Aktie steht aktuell im Zentrum der Aufmerksamkeit. Das Frankfurter Geldhaus hebt seine Gewinnprognose für 2026 leicht an und überzeugt mit starken Ergebnissen - gleichzeitig wächst der Druck im Übernahmekampf mit der italienischen Unicredit.

Während operative Kennzahlen und Dividendenfantasie positiv stimmen, reagierte der Markt zunächst verhalten: Die Aktie verlor im Handelsverlauf rund fünf Prozent und gehörte zeitweise zu den größten Verlierern im DAX.

Doch stellt sich nun die Frage: Ist es sinnvoll, Commerzbank Aktien zu kaufen - oder überwiegen die Risiken durch die Übernahmesituation?

