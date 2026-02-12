NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für British American Tobacco nach Jahreszahlen mit einem Kursziel von 3600 Pence auf "Underperform" belassen. Die Ergebnisse für 2025 stimmten mit dem Zwischenbericht des Tabakkonzerns und den Erwartungen überein, schrieb James Edwardes Jones am Donnerstag./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 02:27 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2026 / 02:27 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: GB0002875804
© 2026 dpa-AFX-Analyser