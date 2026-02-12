DJ Adyen enttäuscht mit Umsatz und Ausblick - Aktie bricht ein

Von Anthony O. Goriainoff

DOW JONES -- Der niederländische Zahlungsdienstleister Adyen hat im vergangenen Jahr die Umsatzerwartung der Analysten verfehlt. Zudem rechnet Adyen für das laufende Jahr damit, dass die EBITDA-Marge wohl voraussichtlich auf dem Niveau von 2025 verharren wird. An der Börse zeigten sich die Anleger enttäuscht und der Aktienkurs bricht am Donnerstagmittag um 17 Prozent ein.

Der Zahlungsdienstleister wies für 2025 einen Umsatz von 2,36 Milliarden Euro aus, ein Wachstum von 18 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Auf Basis konstanter Wechselkurse stieg der Umsatz um 21 Prozent. Analysten hatten im Factset-Konsens mit einem Umsatz von 2,38 Milliarden Euro gerechnet. Das EBITDA stieg im Jahresvergleich um 26 Prozent auf 1,245 Milliarden Euro, wobei die EBITDA-Marge bei 53 (Vorjahr: 50) Prozent lag.

Der Vorstand erklärte, dass das Niveau der EBITDA-Marge für 2026 wohl weitgehend auf dem Niveau von 2025 stagnieren dürfte, stellte aber bis 2028 in Aussicht, dass ein Wachstum auf über 55 Prozent angestrebt wird. Für das Nettoumsatzwachstum im laufenden Jahr wird ein Plus von 20 bis 22 Prozent auf Basis konstanter Wechselkurse erwartet. "Wir sehen eine bedeutende Chance vor uns und konzentrieren uns weiterhin auf unser Ziel, zu einem der größten Fintech-Akteure der Welt heranzuwachsen", so das Unternehmen.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/cbr/thl

(END) Dow Jones Newswires

February 12, 2026 05:38 ET (10:38 GMT)

Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.