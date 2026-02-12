© Foto: AdyenDie Adyen-Aktie verliert massiv. Trotz zweistelligem Wachstum schockt das schwache Zahlungsvolumen - Anleger reagieren brutal.Die Aktie des niederländischen Zahlungsdienstleisters Adyen ist nach Vorlage der Zahlen für das zweite Halbjahr 2025 massiv unter Druck geraten. Zeitweise verlor das Papier bis zu 20 Prozent und rutschte auf den tiefsten Stand seit 2023. Damit setzt sich der Abwärtstrend fort, der bereits Mitte vergangenen Jahres eingesetzt hatte. Operativ legte Adyen zwar zu, doch Ausblick und Transaktionsvolumen enttäuschten. Der Nettoumsatz stieg im Zeitraum Juli bis Dezember bei konstanten Wechselkursen um 21 Prozent auf 1,27 Milliarden Euro. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und …Den vollständigen Artikel lesen
