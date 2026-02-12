LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Sanofi angesichts der Ernennung von Belén Garijo zur neuen Konzernchefin auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 85 Euro belassen. James Gordon wertet die Neuaufstellung an der Führungsspitze in einer am Donnerstag vorliegenden Studie positiv. Vor dem Hintergrund der Rückschläge, dies es zuletzt im Bereich der Forschung und Entwicklung gegeben habe, hätte er sich aber eine Person mit mehr Erfahrung in puncto Forschung und Entwicklung gewünscht./rob/tih/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 08:45 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2026 / 08:45 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: FR0000120578
© 2026 dpa-AFX-Analyser