Explorer-Startschuss im Kupfergürtel - Green Earth Projekt startet

Defiance Silver treibt die Expansion in Mexikos bedeutendem Kupfergürtel voran. Das Unternehmen habe sich einen langfristigen Oberflächenzugang für das Victoria-Ziel im Green-Earth-Projekt in Sonora gesichert und damit die Grundlage für Bohrungen sowie technische Studien geschaffen. Nach Angaben des Managements eröffne die Vereinbarung neue operative Spielräume in einer der produktivsten Kupferregionen Nordamerikas.
Fünf Jahre Explorationsrecht
Wie Defiance Silver mitgeteilt habe, umfasse die Vereinbarung eine Laufzeit von fünf Jahren und gewähre das Recht auf Oberflächenexploration, Bohrprogramme und technische Untersuchungen im
Projektgebiet. Executive Chairman und CEO Chris Wright habe erklärt, die Sicherung des Zugangs sei ein wesentlicher Schritt, um den Wert des Green-Earth-Projekts systematisch weiterzuentwickeln.
Das Abkommen ermögliche es, Victoria diszipliniert und kapitaleffizient voranzubringen.
Für ein Bergbau-Unternehmen sei ein solcher Zugang entscheidend, da ohne Zustimmung der Landbesitzer weder Bohrgeräte aufgestellt noch umfassende Untersuchungen durchgeführt werden könnten. Die Vereinbarung schaffe damit rechtliche Klarheit und operative Planungssicherheit.
Großes Porphyr-System im Fokus
Nach Angaben des Unternehmens handle es sich bei Victoria um ein bislang nicht erbohrtes Porphyr-Kupfer-Molybdän-Gold-System aus der Laramid-Zeit. Porphyr-Lagerstätten sind großvolumige Gesteinskörper, in denen Metalle fein verteilt vorkommen. Sie bilden häufig die Basis großer Tagebau-Minen, da sie enorme Gesteinsmengen mit wirtschaftlich verwertbaren Metallanteilen enthalten können. Das Projekt liege im Sonora-Laramide-Porphyr-Kupfergürtel, der bedeutende Lagerstätten wie Cananea und La Caridad beherberge. Diese zählten zu den größten Kupfer-Vorkommen Nordamerikas. Das Green-Earth-Projekt erstrecke sich über rund 6.800 Hektar und verfüge laut Unternehmen über gute Infrastruktur, ganzjährige Erreichbarkeit sowie Zugang zu qualifizierten Arbeitskräften.
