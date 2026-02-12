Die Novo-Nordisk-Aktie steht 2026 im Spannungsfeld zwischen Wachstum und massivem Preisdruck. Während die neue Wegovy-Pille einen starken Start hinlegt, sorgen Rabattschlachten, Klagen und politische Eingriffe für Unsicherheit. Anleger müssen jetzt genau abwägen, wie nachhaltig das Geschäftsmodell im verschärften Wettbewerb bleibt.Kurs unter Druck - Volatilität nimmt zu Die Aktie von Novo Nordisk hat turbulente Wochen hinter sich. Nachdem ...Den vollständigen Artikel lesen ...
