Bern - Die Swisscom hat erneut die Folgen einer Riesenübernahme in Italien zu spüren bekommen. Wegen der Kosten für die Integration von Vodafone Italia sackte der Reingewinn des Schweizer Branchenprimus auf das tiefste Niveau seit fast eineinhalb Jahrzehnten ab. Der Reingewinn tauchte 2025 um 17,6 Prozent auf 1,27 Milliarden Franken, wie die Swisscom am Donnerstag in einem Communiqué bekannt gab. Das ist das schlechteste Ergebnis seit dem Jahr 2011. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
