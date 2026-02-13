PARIS (dpa-AFX) - Der französische Triebwerkhersteller Safran verspricht sich vom Rüstungsboom und der anziehenden Nachfrage von Flugzeugbauern deutliche Gewinnsteigerungen in den kommenden Jahren. In diesem Jahr sollte das bereinigte operative Ergebnis bereits deutlich auf 6,1 bis 6,2 Milliarden Euro zulegen, hieß es am Freitag vom Unternehmen in Paris. Vergangenes Jahr stieg das Ergebnis bereits um gut ein Viertel auf 5,2 Milliarden Euro. Die mittelfristigen Aussichten bis 2028 haben sich zudem gebessert, dann sollen es 7 bis 7,5 Milliarden Euro sein. Bisher stand eine Milliarde weniger im Plan von Unternehmenschef Olivier Andriès.

2026 geben weiter die sogenannten Leap-Triebwerke Schub, deren Auslieferungen um 15 Prozent anziehen dürften. Sie kommen bei der Boeing 737 Max und der Airbus-Modellfamilie A320neo zum Einsatz. Der Umsatz mit Ersatzteilen dürfte ebenfalls wachsen. So soll der Erlös insgesamt im niedrig zweistelligen bis mittleren Zehnerprozentbereich zulegen. Der freie Mittelzufluss wird wohl von 3,9 Milliarden auf 4,4 bis 4,6 Milliarden Euro anschwellen.

Das mittlere jährliche Umsatzplus von 2024 bis 2028 erwartet Safran nun bei rund zehn Prozent statt im hohen einstelligen Bereich. Das liegt vor allem am starken Ersatzteilgeschäft der zivilen Luftfahrt und dem Schwung bei Rüstungsaufträgen - insbesondere wegen neuer Bestellungen des französischen Kampfflugzeugs Rafale, das von Dassault Aviation gebaut und von Safran-Triebwerken angetrieben wird.

Der Umsatz stieg im vergangenen Jahr um 12,5 Prozent auf 31,2 Milliarden Euro. Der auf die Aktionäre entfallende Gewinn zog um 3,5 Prozent auf 3,2 Milliarden Euro an. Die Dividende soll 3,35 Euro betragen nach 2,90 Euro ein Jahr zuvor./men/nas/jha/