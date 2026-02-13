thyssenkrupp AG leidet unter Restrukturierungskosten in der Stahlsparte



Werbung







Ein hoher Quartalsverlust und Verhandlungen über die Veräußerung von thyssenkrupp Steel Europe belasten den Aktienkurs.



Die thyssenkrupp AG startet in das erste Quartal des Geschäftsjahres 2025/26 mit einem Fehlbetrag von 334 Millionen Euro. Die Hauptursachen sind unter anderem Restrukturierungskosten bei thyssenkrupp Steel Europe. Derzeit befinde sich die Aktiengesellschaft in Verhandlungen über einen möglichen Verkauf von thyssenkrupp Steel Europe mit Jindal Steel International. Zudem wirkten sich Nachfrageschwankungen und Preiseffekte negativ auf den Umsatz aus, der um rund 8 Prozent auf ca. 7,2 Milliarden Euro fiel. Der Auftragseingang war um ca. 4,8 Milliarden Euro geringer im Vergleich zum Vorjahreszeitraum und betrug für das erste Quartal 2025/26 nur noch 7,7 Milliarden Euro. Das bereinigte EBIT konnte jedoch, insbesondere durch positive Einflüsse aus dem Performance-Programm APEX, um 10 Prozent auf 211 Millionen Euro gesteigert werden. Vorstandsvorsitzender Miguel López betont Fortschritte bei Effizienz, Struktur, Transformation sowie Kosten. Der Fokus liege weiterhin auf dem Modell ACES 2030. In Folge fiel der Aktienkurs am Donnerstag von ca. 12,33 Euro auf ca. 10,72 Euro.









Das Werkzeug für Aktien-/ und Indexanleger



Mit dem Trendkompass von HSBC unterstützen wir Sie bei der Analyse vergangener Kursentwicklungen bzw. aktueller Kurstrends. Im Diagramm werden die relative Stärke nach Levy und das Momentum von DAX, DAX-Aktien, deutschen Nebenwerten und ausgewählten ausländischen Aktien übersichtlich dargestellt. Der Trendkompass wird an jedem Mittwoch aktualisiert und ist über folgenden Link abrufbar:









Beim Erwerb von Zertifikaten und Hebelprodukten sollten sich Anleger mit der Funktionsweise vertraut machen sowie die Chancen und Risiken kennen. Speziell die erhöhten Risiken bei Hebelprodukten sollten Anleger kennen. Zudem soll unbedingt auch auf die Bonität und damit auf das Ausfallrisiko des Emittenten geachtet werden. Weitere wichtige und wissenswerte Informationen zu unseren Produkten erhalten Sie unter der kostenlosen Rufnummer 0800 4000 910 oder auf unserer Internetseite www.hsbc-zertifikate.de .



Quelle: HSBC









