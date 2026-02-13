Mitteilung der Mutares SE & Co. KGaA:
Mutares unterzeichnet Vereinbarung zum Erwerb des Fußbodengeschäfts der Hamberger Industriewerke- Führender Parkett- und Hartbodenhersteller in Deutschland mit starker Präsenz in Europa und Asien - Umsatz von ca. EUR 150 Mio. - Neue Plattforminvestition zur Stärkung des Segments Goods & Services - Abschluss der Transaktion voraussichtlich in Q2 2026
Die Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A2NB650) hat eine Vereinbarung zum Erwerb ...Den vollständigen Artikel lesen ...
