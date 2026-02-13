Werbung







Webinar - Microsoft, Amazon, Palantir, SAP - aus der Traum?

Das Aktienjahr 2026 hat so kompliziert begonnen wie lange nicht. Aktien wie Coca-Cola, McDonald's oder Monster Energy sind gesucht, während die Highflyer des Jahres 2025 mitunter kräftig unter die Räder kommen.

Titel mit Abo-Modellen wie Netflix oder Spotify haben mehr als ein Drittel ihrer Marktkapitalisierung verloren, und besonders kräftig waren die Einschläge im Softwarebereich.

Gibt es eine Zukunft für SAP, Microsoft, Palantir oder Amazon - oder sehen wir den Anfang vom Ende der einstigen Giganten? Wo liegen die Chancen, und worauf muss man bei der Produktauswahl achten? Und welche Rolle spielt die Bewertung klassischer IT-Konzerne im Vergleich zu Industrietiteln?

Dies alles diskutieren Daniel Saurenz, Nicolas Saurenz im Webinar am Montagabend.

Kostenfrei und ohne Anmeldung im YouTube Live-Stream ab 19:00 Uhr unter www.youtube.com/@kursplus9251

Unsere Börsenprofis beleuchten top aktuelle Themen unter den Aspekten Volatilität, Sentiment und Saisonalitäten. Dabei werden Märkte, Zinsen, Rohstoffe und Einzelwerte fundamental sowie charttechnisch unter die Lupe genommen. Passende Handelsideen werden abgeleitet und konkrete Produktideen vorgestellt.

