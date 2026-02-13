Anzeige
WKN: 870747 | ISIN: US5949181045 | Ticker-Symbol: MSF
Tradegate
13.02.26 | 15:05
340,70 Euro
+0,61 % +2,05
Branche
Software
Aktienmarkt
NASDAQ-100
DJ Industrial
S&P 100
S&P 500
DZ Bank
13.02.2026 13:41 Uhr
263 Leser
Webinar - Microsoft, Amazon, Palantir, SAP - aus der Traum?

Werbung



Webinar - Microsoft, Amazon, Palantir, SAP - aus der Traum?

Das Aktienjahr 2026 hat so kompliziert begonnen wie lange nicht. Aktien wie Coca-Cola, McDonald's oder Monster Energy sind gesucht, während die Highflyer des Jahres 2025 mitunter kräftig unter die Räder kommen.

Titel mit Abo-Modellen wie Netflix oder Spotify haben mehr als ein Drittel ihrer Marktkapitalisierung verloren, und besonders kräftig waren die Einschläge im Softwarebereich.

Gibt es eine Zukunft für SAP, Microsoft, Palantir oder Amazon - oder sehen wir den Anfang vom Ende der einstigen Giganten? Wo liegen die Chancen, und worauf muss man bei der Produktauswahl achten? Und welche Rolle spielt die Bewertung klassischer IT-Konzerne im Vergleich zu Industrietiteln?

Dies alles diskutieren Daniel Saurenz, Nicolas Saurenz im Webinar am Montagabend.

Kostenfrei und ohne Anmeldung im YouTube Live-Stream ab 19:00 Uhr unter www.youtube.com/@kursplus9251

Unsere Börsenprofis beleuchten top aktuelle Themen unter den Aspekten Volatilität, Sentiment und Saisonalitäten. Dabei werden Märkte, Zinsen, Rohstoffe und Einzelwerte fundamental sowie charttechnisch unter die Lupe genommen. Passende Handelsideen werden abgeleitet und konkrete Produktideen vorgestellt.

Referenten

  • Marcus Landau, Derivatespezialist bei der DZ BANK
  • Daniel Saurenz, Feingold Research
  • Nicolas Saurenz, Feingold Research


Wenn Sie regelmäßig Informationen von der DZ BANK erhalten möchten, so können Sie sich kostenlos zu den verschiedenen Veröffentlichungen rund um Trading und Geldanlage anmelden:


© 2026 DZ Bank
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.