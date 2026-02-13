Die US-amerikanische Biotech-Gesellschaft Moderna hat am heutigen Freitag die Zahlen für das abgelaufene vierte Quartal 2025 vorgelegt. Diese lagen deutlich über den Erwartungen. Von den Eckdaten kann die Aktie von Moderna indes nicht profitieren, vorbörslich notiert der Biotech-Titel sogar leicht im Minus.Im vierten Quartal verbuchte Moderna einen Umsatzrückgang von 30 Prozent auf 678 Millionen Dollar. Allerdings entwickelten sich die Einnahmen nicht so stark rückläufig wie vom Markt antizipiert.Unter ...Den vollständigen Artikel lesen ...
