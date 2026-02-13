Die Aktie des Münchener Versicherungskonzerns Allianz ist in den letzten Tagen deutlich zurückgekommen. Seit den Hochs von Anfang Januar bei 396 € belaufen sich die Abgaben auf mehr als -7%. Was belastet den Kurs und wie sollten sich Anleger nun verhalten? KI-Sorgen belasten Versicherer Ende Januar und Anfang Februar sah es noch so aus, als ob die Aktie neuen Schwung aufnehmen könnte, doch in dieser Woche kam es zu einem kräftigen Rücksetzer. Und ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de