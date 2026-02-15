ZenaTech beschleunigt den Wohnbau - Drohnen verkürzen Genehmigungen deutlich

Anzeige / Werbung

ZenaTech, Inc. (Nasdaq: ZENA) (FWB: 49Q) (BMV: ZENA) erweitert sein Drone-as-a-Service-Geschäft gezielt im Bausektor. Das Unternehmen mit Sitz in Vancouver, spezialisiert auf KI-gestützte Drohnen, Drone-as-a-Service (DaaS), Enterprise-SaaS sowie Quantencomputing-Lösungen, integriert drohnenbasierte Workflows nun in die Landvermessungsdienste für nationale Wohnbauunternehmen. Ziel ist mehr Schnelligkeit, Präzision und Zuverlässigkeit - und damit eine spürbare Erleichterung der Genehmigungsverfahren.

Geplant ist die Erweiterung des Leistungsangebots durch einen DaaS-gestützten Betrieb. Dabei nutzt ZenaTech die Spezialkenntnisse der kürzlich übernommenen Vermessungsfirma Cardinal Civil Resources. Das Unternehmen verfügt über langjährige Erfahrung in der Zusammenarbeit mit großen US-Wohnbaugesellschaften. Für ZenaTech bedeutet das einen noch besseren Zugang zu einem Milliardenmarkt.

Nationale Bauunternehmen, die aufgeschlossene oder weitgehend erschlossene Grundstücke erwerben, wollen Genehmigungsverfahren zügig durchlaufen. Nur so können Bauprojekte starten und Kaufverträge rasch abgeschlossen werden. In vielen Fällen sind lediglich gezielte Vermessungen erforderlich, kein vollständiges Greenfield-Paket. Solche Dienstleistungen dauern bislang bis zu zehn Tage. Durch neue Arbeitsabläufe, die die standardisierten Verfahren von Cardinal mit DaaS-Diensten kombinieren, soll die Abwicklung künftig innerhalb von drei Tagen erfolgen.

Drohnenintegration als Hebel für Effizienz und Skalierung

Verzögerungen bei Formalitäten zählen zu den größten Herausforderungen im Wohnbau. Mit der Einbindung von Drohnen in den Vermessungs-Workflow will ZenaTech die Erstellung der relevanten Daten für Anträge auf drei Tage oder weniger verkürzen. Die Integration von Drohnen und spezialisierten Arbeitsabläufen gilt als zentraler Baustein für die Skalierung der Baudienstleistungen und die Entwicklung neuer Lösungen für die Branche.

Der Wohnbau in den Vereinigten Staaten hat einen Marktwert von über einer Billion Dollar. Getrieben wird der Sektor durch eine steigende Nachfrage nach Wohnraum sowie den Bedarf an schnelleren und effizienteren, regelkonformen Bauverfahren. ZenaTech sieht sich strategisch gut positioniert, um skalierbare, drohnengestützte Lösungen bereitzustellen, die den wachsenden Anforderungen nationaler Bauunternehmen gerecht werden.

Das Drone-as-a-Service-Angebot deckt zentrale Vermessungsaufgaben ab. Dazu zählen Topografie, Grundstückspläne, die Überprüfung von Grundstücksgrenzen, die Einhaltung von Zonenvorgaben sowie behördenspezifische Formatierungsanforderungen. Diese Leistungen unterstützen die vorgeschriebenen Verfahren zur Vermessung erschlossener Grundstücke, zur Einreichung von Bauplänen bei Gemeinden oder Landkreisen sowie zur Erlangung der notwendigen Genehmigungen vor Baubeginn. Durch die Kombination aus Drohnen, eigener Software und standardisierten Workflows sollen Genehmigungsprozesse verkürzt und Verzögerungen im Bauablauf reduziert werden.

Präsenz auf Branchenmesse und starke Basis durch Übernahme

Vom 17. bis 19. Februar wird sich das Unternehmen auf der International Builders Show (IBS) 2026 in Orlando, Florida, präsentieren. Der Auftritt unterstreicht den Anspruch, Innovation und operative Stärke im Landvermessungs- und Baugewerbe weiter auszubauen.

Cardinal Civil Resources wurde im Jahr 2025 vom Drone-as-a-Service-Geschäftszweig übernommen und schrittweise in das bestehende Netzwerk integriert. Mit Standorten und Kunden in Virginia, North Carolina und South Carolina fungiert das Unternehmen als operative Basis für die DaaS-Bauleistungen. Seit vielen Jahren unterstützt Cardinal große Wohnbaufirmen, darunter Ryan Homes (NVR Inc.), mit einer mehr als 15-jährigen Geschäftsbeziehung, sowie weitere namhafte US-Marken im Wohnbau.

Für Investoren zeigt sich damit ein klarer strategischer Schritt: ZenaTech verbindet technologische Kompetenz mit etablierten Kundenbeziehungen - und adressiert einen riesigen, wachstumsstarken Markt mit konkretem Effizienzgewinn.

-------

Lassen Sie sich in den Verteiler für Zena Tech oder Nebenwerte eintragen. Einfach eine E-Mail an Eva Reuter: e.reuter@dr-reuter.eu mit dem Hinweis: "Verteiler Zena Tech" oder "Nebenwerte".

Zena Tech

Land: Canada, Toronto

ISIN: CA98936T2083

WKN: A40HQQ

https://www.zenatech.com

Quelle

https://www.boersennews.de/nachrichten/meldungen/irw-news/irw-news-zenatech-inc-zenatechs-drone-as-a-service-geschaeft-erweitert-seine-kompetenzen-im-bausektor-und-staerkt-wohnbauunternehmen-mit-drohnengestuetzter-schnelligkeit-und-praezision-bei-vermessungsarbeiten/5036488/



Disclaimer/Risikohinweis ZenaTech

Interessenkonflikte: Mit ZenaTech existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von der ZenaTech. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Aktien von ZenaTech können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations - unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.

Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken können Sie auf der Webseite von ZenaTech einsehen: https://www.zenatech.com/de/datenschutzrichtlinie/

Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.

Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.

Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung ZenaTech vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über das Unternehmen. Wo immer möglich, wurden Wörter wie "können", "werden", "sollten", "könnten", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen" oder "potenziell" oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen der Geschäftsleitung wider und basieren auf Informationen, die der Geschäftsleitung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts vorlagen.

Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erörtert oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und der Leser sollte sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die das Management für vernünftig hält, kann das Unternehmen den Lesern nicht versichern, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Verantwortlich & Kontakt für Rückfragen

Dr. Reuter Investor Relations

Dr. Eva Reuter

Friedrich-Ebert-Anlage 35-37

60327 Frankfurt

+49 (0) 69 1532 5857

www.dr-reuter.eu

www.small-microcap.eu

Für Fragen bitte Nachricht an ereuter@dr-reuter.eu

Über Dr. Reuter Investor Relations: Dr. Reuter Investor Relations ist eine Investor Relations Agentur / Investor Relations Agency mit der folgenden Servicepalette: Small Cap Investor Relations, Retail Investor Relations, Privataktionäre, Institutional Investor Relations, Institutionelles Investor Relations, Finanz- Public Relations, ESG-Services, Roadshows, Investor Access, Kapitalmarkt-Compliance, Equity Research.

The post ZenaTech beschleunigt den Wohnbau - Drohnen verkürzen Genehmigungen deutlich appeared first on Small- and MicroCap Equity.

Enthaltene Werte: CA98936T2083