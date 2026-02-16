DJ Roche erzielt positive Studienergebnisse mit Gazyva/Gazyvaro

Von Nina Kienle

DOW JONES--Roche hat einen Studienerfolg mit seinem Medikament Gazyva/Gazyvaro erzielt. Wie der Schweizer Pharmakonzern mitteilte, hat das Medikament positive Ergebnisse bei Patienten mit primärer membranöser Nephropathie, einer seltenen Autoimmunerkrankung der Niere, gezeigt.

Die Phase-3-Studie habe statistisch signifikante und klinisch relevante Vorteile gezeigt, was sich darin widerspiegele, dass mehr Patienten nach zwei Jahren eine vollständige Remission erreichten.

Das Medikament ist laut Roche in den USA und der Europäischen Union bereits für die Behandlung von Erwachsenen mit aktiver Lupus-Nephritis sowie in 100 Ländern für verschiedene Arten von hämatologischen Krebserkrankungen zugelassen.

February 16, 2026 01:55 ET (06:55 GMT)

