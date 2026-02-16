Weltweit verlangsamt sich der Run auf Elektroautos. Laut Bloomberg Intelligence dürften die globalen Elektroauto-Verkäufe 2026 rund 12 Prozent zulegen. 2025 lag das Plus bei 23 Prozent, 2024 legten die Verkäufe der Stromer rund um den Globus 26 Prozent zu. Tesla muss umdenken und das Business in andere Bereiche lenken. Schafft Elon Musk die Wende?Teslas Kernbusiness steht unter Druck. Teslas Marktanteil ist in den USA 2024 erstmals unter 50 Prozent gefallen. Und jetzt? Tesla treibt den strategischen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
