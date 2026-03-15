Autonome Tesla-Fahrzeuge, KI-Supercomputer und SpaceX-Projekte:Â Elon Musk ist für seine Unternehmen auf KI-Chips angewiesen. Weil Partnerfirmen den steigenden Bedarf langfristig nicht mehr decken können, will Musk selbst Hand anlegen -Â und das schnell. Anfang November 2025 hatte Elon Musk erklärt, dass wohl letztlich nur der Bau einer eigenen großen Fabrik den steigenden Bedarf an KI-Chips von Tesla, xAI oder SpaceX langfristig decken könne. Das ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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