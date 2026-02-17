Neue Analysten-Updates mit Kaufempfehlungen zu folgenden Aktien erreichen heute Morgen den Markt: Borussia Dortmund, Vestas Wind Systems und British American Tobacco. Borussia Dortmund-Aktie Für Borussia Dortmund bestätigt die Berenberg Bank ihre Kaufempfehlung und sieht den fairen Wert der Aktie bei 5,00 Euro. Dieses Kursziel impliziert aus der Perspektive vieler Beobachter noch ein deutliches Aufwärtspotenzial gegenüber dem aktuellen Kursniveau, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de