Der schlimmste Handelstag in der NYSE-Geschichte des Konzerns zieht Kreise. Eine US-Kanzlei prüft, ob Anleger vor dem 22-Milliarden-Schock ausreichend gewarnt wurden.Stellantis steht in den USA vor einer möglichen neuen Sammelklage, nachdem der Autobauer Anfang Februar eine milliardenschwere Abschreibung von rund 22 Milliarden Euro im Zusammenhang mit seiner Elektrifizierungsstrategie eingeräumt hat. Die Ankündigung löste einen historischen Kurseinbruch aus und rief nun amerikanische Aktionärsanwälte auf den Plan. Wie die Mailänder Wirtschaftszeitung Milano Finanza berichtet, hat die US-Kanzlei Levi & Korsinsky eine Untersuchung eingeleitet, um mögliche Verstöße gegen US-Wertpapiergesetze …
