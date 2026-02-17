© Foto: Uwe Anspach/dpaPolitischer Rückenwind und EU-Maßnahmen könnten die negativen Effekte der schwachen Chemiekonjunktur mindern. Das ändert auch die Aussichten für den Branchenriesen BASF.In einem aktuellen Report schreiben die Analysten von Berenberg, dass die bisherigen Prognosen für BASF durch die schwache Marktentwicklung und die Überkapazitäten auf den Chemikalienmärkten, besonders aus China, gedämpft waren. Die Konsensschätzungen für 2026 sind in den letzten Monaten um etwa 15 Prozent gesenkt worden. Dennoch haben BASF-Aktien seit Jahresbeginn stark zugelegt, was vor allem auf politische Impulse zurückzuführen ist. "Die Aktien wurden aufgrund einer Kombination aus Optimismus hinsichtlich deutscher …Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE