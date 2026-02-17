Der britische Wasserstoff-Spezialist kann an den positiven Newsflow der vergangenen Monate anknüpfen. Nachdem ein Großauftrag endlich final in trockenen Tüchern ist (DER AKTIONÄR berichtete), wird ITM Power mit Blick auf die Jahresprognose 2025/26 für den Umsatz optimistischer.Für das bis Ende April laufende Fiskaljahr erwartet der Elektrolyseur-Hersteller nun mit Erlösen zwischen 40 und 43 Millionen Britische Pfund (umgerechnet 45,8 bis 49,2 Millionen Euro). Zuvor stellte das Management rund um ...Den vollständigen Artikel lesen ...
