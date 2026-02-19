Angehobene Umsatzprognosen im Wasserstoffsektor, der mögliche Durchbruch bei siliziumbasierten Hochleistungsbatterien und ein Cybersecurity-Gigant, der trotz starker Zahlen wegen eines schwachen Ausblicks unter Druck gerät. Die Märkte reagieren 2026 selektiv. Während Zukunftstechnologien wie Elektrolyse und Next-Gen-Batterien operativ Momentum aufbauen und Milliardenmärkte adressieren, zeigt sich im KI-Security-Bereich, wie sensibel Investoren auf Erwartungen reagieren.Den vollständigen Artikel lesen ...
