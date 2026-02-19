Anzeige
Mehr »
Donnerstag, 19.02.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
Kauf-Alarm: Noch unter 2x Umsatz bewertet - aber wie lange noch?
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A1JZ0Q | ISIN: US6974351057 | Ticker-Symbol: 5AP
Tradegate
19.02.26 | 11:41
129,46 Euro
+0,14 % +0,18
Branche
Netzwerktechnik
Aktienmarkt
NASDAQ-100
S&P 500
1-Jahres-Chart
PALO ALTO NETWORKS INC Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
PALO ALTO NETWORKS INC 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
129,36129,6411:43
129,36129,6811:43
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
ITM POWER
ITM POWER PLC Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
ITM POWER PLC0,763-1,87 %
NEO BATTERY MATERIALS LTD0,398+2,05 %
PALO ALTO NETWORKS INC129,46+0,14 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.