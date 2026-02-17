© Foto: Daniel Karmann/dpa - dpa-BildfunkSchweden setzt auf Rheinmetalls neue Marinewaffen und ebnet dem Konzern damit den Weg zu einem wichtigen strategischen Erfolg innerhalb der NATO.Der deutsche Rüstungskonzern Rheinmetall hat erstmals einen NATO-Kunden für sein Marineleichtgeschütz Seasnake 30 gewonnen. Schweden bestellte acht dieser Systeme für die nationale Marine. Trotz der positiven Unternehmensnachricht fällt die Aktie um 3 Prozent und notiert damit bei 1.577 US-Dollar. Schwedische Marine rüstet Schnellboote mit Seasnake 30 aus Der Auftrag umfasst ein fernbedienbares 30-Millimeter-Marinegeschütz, das der Nahbereichsverteidigung dient und künftig die Hauptbewaffnung der neuen Schnellangriffsboote des Typs Combat Boat 90 …Den vollständigen Artikel lesen
