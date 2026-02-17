Die Comdirect startet einen Angriff auf die Neobroker Trade Republic und Scalable Capital. Nach dem Start eines eigenen ETFs kommt jetzt auch noch ein attraktives Handelsangebot für Einsteiger hinzu. Durch günstige Konditionen und einfache Handelbarkeit ziehen Trade Republic und Scalable Capital seit Jahren viele Nutzer an. Nun will die Comdirect Marktanteile zurückerobern und hat eine eigene Offerte für preisbewusste Anleger und Einsteiger gestartet. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
