Der Life-Science-Riese Danaher will für knapp zehn Milliarden Dollar die Masimo Corporation einverleiben. Mit dem Zukauf verstärken sich die Amerikaner im Bereich nichtinvasiver Technologien zur Patientenüberwachung. Indes schwindet durch den angekündigten Deal etwas die Übernahmefantasie beim Hildener Diagnostik-Spezialisten Qiagen.Danaher bietet 180 Dollar je Masimo-Aktie beziehungsweise 9,9 Milliarden Dollar für das Medizintechnik-Unternehmen. Der Mischkonzern greift für den Zukauf recht tief ...Den vollständigen Artikel lesen ...
