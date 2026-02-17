Weltweit führende Unternehmen präsentieren reale Ergebnisse und KI-gestützte Innovationen im Bereich der Lieferkettenplanung

SÃO PAULO, BR / ACCESS Newswire / 17. Februar 2026 / OMP, ein führender Anbieter von KI-gestützten Lösungen für die Lieferkettenplanung, bringt seine REAL-Konferenzreihe nach Lateinamerika mit einer eintägigen Veranstaltung in São Paulo am 16. April 2026. Die Konferenz bringt Führungskräfte von Fortune-500-Unternehmen zusammen, um zu berichten, wie sie ihre globalen Aktivitäten durch digitale Innovationen transformieren.

Unter dem Motto "Echte Expertise. Echte Lösungen. Echte Ergebnisse" konzentriert sich die Konferenz auf die praktische Anwendung von KI in komplexen Lieferkettenumgebungen. Die Agenda wird von drei globalen Großunternehmen bestimmt, die in Zusammenarbeit mit OMPs Unison Planning einen Blick hinter die Kulissen ihrer digitalen Transformation gewähren:

Kraft Heinz, ein globales Lebensmittel- und Getränkeunternehmen, wird demonstrieren, wie datengesteuerte Planung, KI-gestützte Optimierung und durchgängige Transparenz eine agilere und nachhaltigere Wertschöpfungskette schaffen.

Braskem wird seinen Transformationsprozess detailliert beschreiben, von der groß angelegten operativen Einführung bis hin zur nächsten Phase der erweiterten Planungsfunktionen, die seine KI-gesteuerte Zukunft prägen.

Tenaris, ein globaler Stahlrohrhersteller, wird sich auf die Förderung der Nutzerakzeptanz konzentrieren und hervorheben, wie gezielte Schulungen und gezieltes Engagement den Wert in den Planungsteams steigern.

"Wir freuen uns sehr, dieses Maß an Branchenexpertise nach São Paulo zu bringen", sagte Philip Vervloesem, Chief Commercial and Markets Officer bei OMP. "Mit den konkreten Erfolgsgeschichten von Kraft Heinz, Braskem und Tenaris sprechen wir nicht nur über die Zukunft der Lieferkettenplanung, sondern zeigen auch, wie die weltweit anspruchsvollsten Marken dies heute durch KI-gesteuerte Innovationen erreichen."

Keynote zu KI und Führung: Andrea Iorio

Im Rahmen der Veranstaltung wird auch Andrea Iorio, ehemaliger CEO von Tinder Latin America und Chief Digital Officer bei L'Oréal, ein renommierter Experte für digitale Transformation, eine Keynote halten. Iorio wird einen Fahrplan für Führung im Zeitalter der KI vorstellen, wobei er sich auf die "menschenzentrierten" Fähigkeiten konzentriert, die erforderlich sind, um sich in einer sich schnell entwickelnden Technologielandschaft zurechtzufinden.

Anwendungen in der Praxis

Die Teilnehmer haben die Möglichkeit, an vertiefenden Breakout-Sessions, Networking-Roundtables und Live-Demonstrationen der OMP Unison Planning-Lösung teilzunehmen. Die Konferenz richtet sich an Führungskräfte und Praktiker aus dem Bereich Supply Chain, die ihren Weg zu autonomer Planung und schnellerer Entscheidungsfindung beschleunigen möchten.

Die Vorführungen präsentieren die neuesten Innovationen von OMP:

- Always-on-Agenten - kontaktloser Erfolg in der Lieferkette dank UnisonIQ, dem KI-Orchestrator von OMP, der eine autonome Planung mit vollständiger Transparenz ermöglicht

- Erklärbare KI mit Unison Companion - fördert Vertrauen, verbessert die Akzeptanz und schafft Vertrauen in die Ergebnisse des Solvers

- Entscheidungsorientierte Planung - Erschließung strategischer Vorteile durch Aufbrechen von "Silos", Überbrücken von Planungsebenen und Vorantreiben wichtiger Ergebnisse

- Die Zukunft der Bedarfs- und Angebotsplanung - intelligente, skalierbare Funktionen, die das Benutzererlebnis mit einer intuitiven Oberfläche und integrierter Zusammenarbeit verändern

"KI-gestützte Planung und Entscheidungsgeschwindigkeit helfen Unternehmen, in einer Welt ständiger Umbrüche schneller und intelligenter zu agieren."

Die Registrierung ist jetzt für Kunden, Interessenten und Partner möglich. Besuchen Sie die Veranstaltungswebsite.

Über OMP

OMP unterstützt Unternehmen mit komplexen Planungsherausforderungen dabei, Spitzenleistungen zu erzielen, nachhaltig zu wachsen und erfolgreich zu sein, indem es die beste digitalisierte Planungslösung für Lieferketten auf dem Markt anbietet. Hunderte von Kunden in den verschiedensten Branchen - die Palette umfasst Konsumgüter, Biowissenschaften, Chemie, Metall, Papier, Verpackung, Plastik - profitieren von OMPs einzigartiger Unison PlanningTM.

