Die Rheinmetall-Aktie schwächelt aktuell stark, aber kann sich auf diesem deutlich reduzierten Niveau vielleicht eine Kaufchance für Investoren bieten? Friedensgespräche belasten erneut In Genf wird aktuell ein möglicher Frieden zwischen Russland und der Ukraine verhandelt. In dieser Situation geraten Rüstungsaktien zum wiederholten Male unter Druck, denn Anleger befürchten ein Ende der Auftragsflut für Rheinmetall & Co. Die Realität ist allerdings ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de