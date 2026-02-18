Kombinierte Sicherheitslösungen erkennen versteckte Risiken, bewerten den Sicherheitsstatus und automatisieren die Abwehrmaßnahmen für alle internetexponierten Ressourcen

Cloudflare, Inc. (NYSE: NET), das führende Cloud-Unternehmen für Konnektivität, und Mastercard Incorporated (NYSE: MA) haben heute eine strategische Partnerschaft bekannt gegeben. Ziel der Zusammenarbeit ist die Entwicklung von Tools, die kleinen und mittelständischen Unternehmen, kritischen Infrastrukturen und Regierungen helfen, sich vor den dringlichsten Cyberbedrohungen von heute zu schützen, ohne Innovationen auszubremsen.

Die Funktionen zur Überwachung der Angriffsfläche von Recorded Future und RiskRecon von Mastercard werden in Kombination mit dem Application Security-Portfolio von Cloudflare dafür konzipiert, Millionen von Unternehmen gegen die Risiken einer zunehmend vernetzten digitalen Welt zu schützen. Über eine einheitliche Lösung erhalten Benutzer die Möglichkeit, versteckte Risiken in ihren internetexponierten Umgebungen zu erfassen, zu priorisieren und rasch zu beheben.

Neue Technologien und Tools bieten Unternehmen die Möglichkeit, ihre Innovationskraft zu stärken und kreative Wege zu finden, um ihr Geschäft zu skalieren. Mit dem Einzug neuer Anbieter, ausgelagerter Dienste, Schatten-IT und Altsystemen in die Unternehmensumgebungen wird die Angriffsfläche jedoch unübersichtlich, und Sicherheitsteams müssen oft ohne klare Informationen improvisieren. Dies führt zu einer potenziellen Sichtbarkeitslücke, die es Angreifern erleichtern könnte, die Oberhand zu gewinnen. Unternehmen benötigen heutzutage eine Cyberabwehr, mit der sie schnell und flexibel Innovationen umsetzen können, während kritische Daten durch geeignete Sicherheitsmaßnahmen geschützt bleiben.

"Die Stärkung der Cybersicherheit kritischer Infrastrukturen und die Eindämmung von Cyberrisiken ist eine langfristige und anspruchsvolle Aufgabe", so Dan Cimpean, Direktor der rumänischen Nationalen Behörde für Cybersicherheit. "Da die Gesellschaften und Volkswirtschaften weltweit immer stärker auf digitale Netzwerke angewiesen sind, müssen wir unsere Anstrengungen im öffentlichen und privaten Sektor, in einzelnen Ländern und internationalen Organisationen bündeln, um Resilienz aufzubauen und Cybersicherheitsvorfälle zu verhindern. Der Schutz kritischer Infrastrukturen ist und muss eine gemeinsame Aufgabe sein."

Cloudflare und Mastercard verfolgen das Ziel, kleine und mittelständische Unternehmen, kritische Infrastrukturen und Regierungen durch folgende Maßnahmen zu schützen:

Eliminierung von blinden Flecken: Benutzer können ihre digitale Präsenz überwachen, indem sie über Recorded Future alle internetexponierten Domains oder Software-Stacks identifizieren, die im Web ausgeführt werden. Werden ungeschützte Ressourcen identifiziert, können Unternehmen das Application Security-Portfolio von Cloudflare umgehend erweitern, um diese Schattenressourcen abzusichern.

Unterstützt von Recorded Future erhalten Unternehmen Zugang zu einer umfassenden und kontinuierlich aktualisierten Übersicht über ihren Cybersicherheitsstatus. Dazu gehört eine Sicherheitsbewertung mit Noten von A bis F, die auf mehreren Überprüfungen der Sicherheitskontrollen in Bezug auf Software-Schwachstellen, Authentifizierungsschwächen, exponierte Infrastruktur und Drittanbieter-Risiken basiert. Diese Ergebnisse werden im Security Insights-Dashboard von Cloudflare dargestellt, priorisiert nach der Kritikalität der Assets und mit zusätzlichen Informationen zum Schweregrad. Umsetzung von Erkenntnissen zu Risiken als wirksame Schutzmaßnahmen: Unternehmen können über das Cloudflare-Dashboard Sicherheitskontrollen wie eine Firewall für Webanwendungen, Verschlüsselung oder automatisierte Abwehrmaßnahmen aktivieren, um erkannte Risiken zu verringern.

"Für KMUs, kritische Infrastrukturen und Behörden bedeutet ein Cyberangriff mehr als nur eine technische Herausforderung. Sie ist eine existenzielle Bedrohung. Diese Unternehmen gelten häufig als "reich an Zielen, aber arm an Ressourcen". Sie sind strategische Ziele und werden oft häufiger angegriffen als globale Konzerne oder Fortune-500-Unternehmen", erklärt Stephanie Cohen, Chief Strategy Officer bei Cloudflare. "Diese Partnerschaft bündelt die besten Kräfte im Bereich der Cyberabwehr, damit diese unzureichend geschützten Organisationen keine Opfer der steigenden Zahl von Cyberangriffen werden."

"Da kleine und mittelständische Unternehmen etwa die Hälfte des weltweiten BIP erwirtschaften, ist es von zentraler Bedeutung, die Resilienzlücke zu schließen, um das Fundament unserer globalen Wirtschaft zu schützen", betont Johan Gerber, Global Head of Security Solutions bei Mastercard. "Unsere Zusammenarbeit mit Cloudflare bringt uns unserem Ziel näher, das digitale Ökosystem in Zusammenarbeit mit Regierungen und anderen wichtigen Akteuren zu schützen, sodass sich Unternehmen auf das Wesentliche konzentrieren können: ihre Produktivität und ihr Wachstum."

Um mehr über die Angebote von Mastercard und Cloudflare zu erfahren, besuchen Sie:

Cloudflare Web Application Security (WAF)

Mastercard RiskRecon und Recorded Future

Über Cloudflare

Cloudflare, Inc. (NYSE: NET) ist das führende Cloud-Unternehmen für Konnektivität, das es sich zur Aufgabe gemacht hat, ein besseres Internet zu schaffen. Es ermöglicht Unternehmen, ihre Mitarbeiter, Anwendungen und Netzwerke überall schneller und sicherer zu machen und gleichzeitig Komplexität und Kosten zu reduzieren. Die Connectivity Cloud von Cloudflare bietet die umfassendste, einheitliche Plattform von Cloud-nativen Produkten und Entwickler-Tools, so dass jede Organisation die Kontrolle erhält, die sie für die Arbeit, Entwicklung und Beschleunigung ihres Geschäfts benötigt.

Cloudflare wird von einem der größten und am besten verknüpften Netzwerke der Welt unterstützt und blockiert für seine Kunden jeden Tag Milliarden von Online-Bedrohungen. Mehrere Millionen Organisationen vertrauen auf Cloudflare von den größten Marken über Unternehmer und kleine Geschäfte bis hin zu gemeinnützigen Organisationen, humanitären Gruppen und Regierungen auf der ganzen Welt.

Weitere Informationen über die Connectivity Cloud von Cloudflare finden Sie unter cloudflare.com/connectivity-cloud. Weitere Informationen über die neuesten Internettrends und -erkenntnisse finden Sie unter https://radar.cloudflare.com.

Über Mastercard

Mastercard fördert die Wirtschaft und stärkt die Menschen in mehr als 200 Ländern und Territorien weltweit. Gemeinsam mit unseren Kunden bauen wir eine resiliente Wirtschaft auf, in der jeder prosperieren kann. Wir unterstützen eine breite Palette digitaler Zahlungsoptionen und machen Transaktionen sicher, einfach, intelligent und zugänglich. Unsere Technologie und Innovation, Partnerschaften und Netzwerke verbinden sich zu einem einzigartigen Angebot an Produkten und Dienstleistungen, die Menschen, Unternehmen und Regierungen dabei helfen, ihr größtes Potenzial auszuschöpfen.

www.mastercard.com

