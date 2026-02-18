Neuer Hotspot entdeckt - jetzt beginnt der spannende Teil für diese Aktie

Anzeige / Werbung

Wenn Rohstoffinvestoren über kritische Metalle sprechen, fällt ein Name fast immer: Antimon.

Ein Metall, das für moderne Industrieprozesse unverzichtbar ist - von Flammschutzmitteln über High Tech Legierungen bis hin zu strategischen Anwendungen im Verteidigungssektor. Die weltweite Versorgung ist angespannt, China dominiert den Markt, und westliche Produzenten sind rar. Genau in dieses Umfeld stößt Antimony Resources Corp. mit einer Nachricht, die aufhorchen lässt. Im Einkauf liegt bekanntlich der Gewinn.



Ein neuer Hotspot auf Bald Hill - und die Entdeckung nimmt Fahrt auf

Das Unternehmen meldet frische Fortschritte aus dem Bald Hill Projekt im Süden von New Brunswick. Was zunächst wie eine weitere technische Meldung klingt, entpuppt sich beim genaueren Hinsehen als potenzieller Wendepunkt.

Die Teams vor Ort haben in der Marcus (West)-Zone nicht nur weitere Stibnit Vererzung freigelegt - sondern das mineralisierte Gebiet deutlich erweitert. Die Schürfgräben zeigen massive Antimon Strukturen. Besonders bemerkenswert: Die neue Zone kann mit wenigen, flachen Bohrungen getestet werden. Das Bohrgerät steht bereits bereit, sechs Bohrlöcher zwischen 30 und 50 Metern Tiefe sollen sofort erfolgen. Für Investoren von Explorationsunternehmen ist das ein Traum: geringe Bohrkosten, schnelle Ergebnisse, hohe Trefferwahrscheinlichkeit.

Ein Projekt, das bereits Größe bewiesen hat - und noch lange nicht am Ende ist

Bald Hill ist kein unbeschriebenes Blatt. Die bisherigen Bohrungen haben hochgradige Antimon Vererzungen über 700 Meter Länge und bis 350 Meter Tiefe nachgewiesen. Die Ergebnisse liegen im Schnitt bei 3-4%, Werte, die in der Antimonwelt zur Oberklasse gehören und ein mögliches Potenzial von 2,7 Mio. Tonnen mit ähnlichen Eigenschaften bedeuten. Noch ist das keine Ressource - aber es zeigt, wohin die Reise gehen kann.

Das Bild ist eindeutig: Bald Hill wächst - in mehrere Richtungen gleichzeitig. CEO Jim Atkinson beschreibt die Situation vor Ort in der jüngsten Unternehmensmitteilung mit sichtlicher Begeisterung. Die Geologen und Maschinenführer arbeiten wie ein eingespieltes Team, und die "bladed" Stibnit Kristalle, die aus dem Boden geholt werden, sind ein visuelles Versprechen auf mehr.

Jetzt gilt es!

Jetzt lohnt ein besonderer Blick auf Antimony Resources Corp., denn gleich mehrere Faktoren sprechen dafür, dass das Projekt in eine entscheidende Phase eintritt. Antimon zählt zu den strategisch wichtigsten Industriemetallen unserer Zeit - die Nachfrage steigt kontinuierlich, während die globale Versorgung zunehmend unter Druck gerät. Hochgradige Vorkommen in westlichen Ländern sind selten, was jedes Projekt mit belastbaren Gehalten automatisch in eine attraktive Position bringt. Genau hier setzt Bald Hill an: Die Kontinuität der Vererzung ist kein Zufall, sondern Ausdruck einer geologisch robusten Struktur.

Besonders spannend wird es jedoch durch die jüngsten Entdeckungen. Die neuen Zonen - allen voran Marcus (West) - könnten das gesamte Projekt in eine neue Größenordnung heben. Die Schürfgräben zeigen massive Stibnit-Vererzung, die sich leicht verfolgen lässt. Mit dem Start der Bohrkampagne beginnt eine Phase, in der regelmäßige Ergebnisse, Updates und mögliche Überraschungen zu erwarten sind - ein klassischer Katalysator für Explorationswerte.

Kurz gesagt: Die Kombination aus strategischem Metall, starken bestehenden Daten und neuen, vielversprechenden Entdeckungen schafft ein Umfeld, in dem man aufmerksam werden sollte. Bald Hill hat das Potenzial, sich vom soliden Projekt zum echten Wachstumskandidaten zu entwickeln - und genau jetzt beginnt die Phase, in der sich solche Chancen materialisieren.

Fazit

Antimony Resources Corp. steht an einem Punkt, an dem sie Explorationsgeschichten schreiben könnten: Wird aus einem soliden Projekt ein richtig großer Wurf? Die Zeichen stehen besser denn je, denn die Geologie liefert, das Team arbeitet effizient, und die Bohrgeräte laufen an. Die Bohrungen starten jetzt. Das bedeutet: Newsflow, Ergebnisse, Katalysatoren!

Antimony Resources Corp., Chart 12 Monate in CAD, Stand 17.02.2026, Quelle: LSEG

